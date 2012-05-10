Случайно проходивший молодой человек спас из огня горящего дома маленького ребенка
10 мая 2012, 14:01Происшествия
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Во время майских праздников в селе Сладковское под Екатеринбургом произошел пожар в частном жилом доме. На момент трагедии в квартире находились женщина и двое ее детей.
По даннымпресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в коридорев распределительной коробке произошло короткое замыкание электропроводки.Рядом на стене висела одежда, на которую перекинулся огонь. Когда женщинаувидела огонь, то быстро взяла на руки младшего сына и побежала на улицу запомощью. В доме остался старший ребенок. Проходивший недалеко молодой человек,не испугавшись огня, вошел в горящий дом и спас мальчика.
Ребенокполучил отравление продуктами горения и в тяжелом состояниибыл доставлен в Центральную районную больницу. К тому временик дому прибежал отец и приступил к тушению пожара. В итогеон получил ожоги лица I-II степени и был госпитализирован в Центральную районную больницу.
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