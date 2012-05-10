Случайно проходивший молодой человек спас из огня горящего дома маленького ребенка

По даннымпресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в коридорев распределительной коробке произошло короткое замыкание электропроводки.Рядом на стене висела одежда, на которую перекинулся огонь. Когда женщинаувидела огонь, то быстро взяла на руки младшего сына и побежала на улицу запомощью. В доме остался старший ребенок. Проходивший недалеко молодой человек,не испугавшись огня, вошел в горящий дом и спас мальчика.