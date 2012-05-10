В поселке Северка в яме утонула годовалая девочка

По предварительным данным, 9 мая около 21:00бабушка гуляла вместе с ребенком на улице. В момент разговора по расположенному на улице Новоселов таксофону бабушка отвлеклась и не уследила за девочкой, которая подошла к яме глубиной около 60 сантиметров и оказалась внутри нее.