В поселке Северка в яме утонула годовалая девочка
В ночь с 9 на 10 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 1,5-годовалой девочки, которая, по предварительным данным, погибла в результате утопления в яме, расположенной в поселке Северка Горноуральского городского округа.
По данному факту Тагилстроевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, 9 мая около 21:00бабушка гуляла вместе с ребенком на улице. В момент разговора по расположенному на улице Новоселов таксофону бабушка отвлеклась и не уследила за девочкой, которая подошла к яме глубиной около 60 сантиметров и оказалась внутри нее.
После произошедшего бабушка извлекла внучку из ямы и стала проводить с ней реанимационные мероприятия, однако девочка скончалась. По имеющимся данным, родители погибшего ребенка проживают в Екатеринбурге, они привезли девочку погостить у бабушки приблизительно за 2 недели до произошедшей трагедии.
В настоящее время выясняются точные обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти девочки,опрашиваются родственники погибшей.