Двое тагильчан погибли, возвращаясь с отдыха 9 мая (ФОТО)
9 мая в 21:15 вечера на 17 км автодороги Нижняя Салда-Басьяновский 43-летний водитель автомобиля «Renault Logan», превысив скорость, не справился с рулевым управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Оказалось, жители Нижнего Тагила возвращались с озера Песчаный карьер, куда они ездили фотографироваться и отдохнуть.
В результате ДТП водитель «Логана» и пассажирка, сидевшая позади водителя на заднем пассажирском сидении, погибли на месте. 41-летняя супруга водителя, которая сидела рядом с ним на переднем сидении, с различными травмами была госпитализирована. 6-летний ребенок и мужчина, которые сидели на заднем сидении, не пострадали.
По словам выжившего в ДТП пассажира, скорость автомобиля была около 100 км/ч. Мужчина рассказал оперативникам, что просил водителя сбавить скорость, но тот его не послушался. Автомобиль двигался по грунтовой дороге с большой скоростью, и водитель не смог удержать машину, ее занесло.
Во время движения в «Логане» никто не был пристегнут ремнями безопасности, а ребенок перевозился без детского кресла. Стаж вождения погибшего водителя составлял 3 месяца. За это время он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По предварительным данным, он не был пьян сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.