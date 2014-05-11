Двое тагильчан погибли, возвращаясь с отдыха 9 мая (ФОТО)

В результате ДТП водитель «Логана» и пассажирка, сидевшая позади водителя на заднем пассажирском сидении, погибли на месте. 41-летняя супруга водителя, которая сидела рядом с ним на переднем сидении, с различными травмами была госпитализирована. 6-летний ребенок и мужчина, которые сидели на заднем сидении, не пострадали.

По словам выжившего в ДТП пассажира, скорость автомобиля была около 100 км/ч. Мужчина рассказал оперативникам, что просил водителя сбавить скорость, но тот его не послушался. Автомобиль двигался по грунтовой дороге с большой скоростью, и водитель не смог удержать машину, ее занесло.