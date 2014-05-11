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Двое тагильчан погибли, возвращаясь с отдыха 9 мая (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое тагильчан погибли, возвращаясь с отдыха 9 мая (ФОТО)

11 мая 2014, 03:25ПроисшествияЕвгения
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