Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
На улице Красноармейская автомобиль наехал на девочку: пострадавшую госпитализировали в одну из больниц Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

На улице Красноармейская автомобиль наехал на девочку: пострадавшую госпитализировали в одну из больниц Нижнего Тагила

10 мая 2016, 12:55ПроисшествияДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»