На улице Красноармейская автомобиль наехал на девочку: пострадавшую госпитализировали в одну из больниц Нижнего Тагила

Сегодня, примерно в 10:30, на улице Красноармейская у магазина «Смак» произошло ДТП с участием ребенка и автомобиля ВАЗ. Автомобиль ехал в сторону Лебяжки.

Между магазином «Смак» и аптекой под колеса автомобиля со стороны магазина выбежала девочка. Водитель не успел среагировать и вовремя затормозить. Девочка ударилась о бампер автомобиля, а потом попала под правое колесо серединой туловища. Свидетели аварии поспешили на помощь и вытащили девочку из-под колеса. На вид ей примерно 10-12 лет. Девочка была в сознании, когда ее госпитализировали сообщила редакции TagilCity.ru тагильчанка Ульяна.

Женщина выразила сильную обеспокоенность дальнейшей судьбой девочки:

Мой муж был свидетелем этой аварии и помогал поднимать машину. Он сообщил, что девочка живая и находится в одной из больниц. Это ему сказали сотрудники ГАИ. Надеюсь, что она не получила серьёзных травм.

В отделе пропаганды ГИБДД факт ДТП с участием ребенка подтверждают:

На улице Красноармейская был наезд на ребенка. Дополнительная информацию будет позже сообщил начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.

Чуть больше недели назад на улице Красноармейская произошло ДТП с участием школьника. Мальчик получил травму — перелом голени.