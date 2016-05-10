Пропавшего в апреле тагильчанина нашли мертвым в реке Выя

6 мая в Нижнем Тагиле в пойме реки Выя напротив дома №44 на улице Зерновая был обнаружен труп неизвестного мужчина. Труп обнаружил сторож гаражного кооператива при обходе территории. Сначала он обнаружил куртку, а затем тело. О находке он сразу сообщил в полицию.

Не исключено, что мужчина утонул. В ходе проверки установлено, что в день пропажи мужчина был в гостях у друга. Домой он поехал на такси в состоянии сильного алкогольного опьянения. Таксист рассказал, что произошла ссора, пассажир стал скандалить и отказался платить за проезд. Водитель высадил его недалеко от кафе у Выйского пруда, в начале улицы Верхняя Черепанова. То, что случилось дальше, ещё выясняется сообщили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.