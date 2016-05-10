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Пропавшего в апреле тагильчанина нашли мертвым в реке Выя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пропавшего в апреле тагильчанина нашли мертвым в реке Выя

10 мая 2016, 19:00ПроисшествияДенис Таратонов
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