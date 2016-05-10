Тагильский школьник насмерть разбился на мотоцикле 9 мая (ФОТО)
10 мая 2016, 08:30ПроисшествияТимофей Данилов
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Девятиклассник врезался в памятник.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дорожная трагедия произошла 9 мая около 5-ти часов вечера в поселке Усть-Утка. На своем ИЖ-102 юноша ехал по подъездной дороге к памятнику Единения народов.
16-летний тагильчанин не смог совладать с управлением и влетел в монумент. От сильного удара молодой мотоциклист скончался на месте.
В настоящий момент отдел внутренних дел Нижнего Тагила устанавливает более точные обстоятельства происшествия.
Напомним, что за минувшие праздники это уже не первая дорожная трагедия, которая случилась в районе поселка Усть-Утка. 8 мая в аварии на трассе погиб новорожденный младенец.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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