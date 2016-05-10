В Нижнем Тагиле бывший сотрудник УФМС осужден за дачу взятки

Сегодня пригородный районный суд признал вину бывшего сотрудника отделения УФМС в Нижнем Тагиле Гусейна Гусейнова. Доказано, что подсудимый дал взятку инспектору ДПС.

Напомним, в середине декабря прошлого года 55-летнего гражданина Гусейнова в селе Покровское остановили сотрудники ГИБДД. Водитель местного отдела УФМС находился за рулем служебной Лады Гранта. Мужчину остановили по причине того, что он не пристегнулся ремнем безопасности.

Во время составления протокола дорожный инспектор понял, что Гусейнов управлял автомобилем, будучи пьяным. Чтобы избежать наказания, нарушитель предложил правоохранителю 2000 рублей. После передачи денег взяткодателя задержали сотрудники ОБЭП. Гусейнов потерял работу в миграционной службе, а в отношении его возбудили уголовное дело.

Сейчас осужденному предстоит выплатить 70 тысяч рублей штрафа.