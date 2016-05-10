В Нижнем Тагиле в ДТП на улице Красноармейская 10-летняя девочка получила двойной перелом ноги (ФОТО, ВИДЕО)

В 10 часов утра водитель ВАЗ-2115, мужчина 1958 года рождения, допустил наезд на ребенка 2006 года рождения, переходившего проезжую часть в 50 метрах от перекрестка. В результате ребенок получил травмы — переломы бедра и голени правой ноги. Девочка была госпитализирована рассказал журналисту TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте, и водитель не успел затормозить. На момент ДТП отец ребенка находился на противоположной стороне дороги, контроль действий ребенка не осуществлял. Он привлечен к административной ответственности.

Стоит отметить, что в ГИБДД Нижнего Тагила опровергли информацию о том, что автомобиль наехал колесом на среднюю часть туловища девочки.