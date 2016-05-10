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В Нижнем Тагиле в ДТП на улице Красноармейская 10-летняя девочка получила двойной перелом ноги (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле в ДТП на улице Красноармейская 10-летняя девочка получила двойной перелом ноги (ФОТО, ВИДЕО)

10 мая 2016, 18:00ПроисшествияДенис Таратонов
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