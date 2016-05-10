В Сухом Логу в пожаре сгорели 9 человек (ФОТО)

В ночь на 9 мая в Сухом Логу полыхал частный дом. При разборе завала пожарные обнаружили 9 обгоревших трупов.

Выяснилось, что сгоревшем доме проживали родители с двумя детьми. Накануне праздника к ним приехала погостить многодетная семья из Богдановича. Спастись удалось только главе семейства – отец троих детей смог выскочить через окно полыхающего помещения. С ожогами по всему телу пострадавшего госпитализировали в Сухоложскую больницу.

Предполагается, что пожар начался во время топки бани из-за неисправной печи. Сыщики возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

На прошлой неделе в Кушве в огне тоже погибла семья: пожилая женщина и её сын.