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В Сухом Логу в пожаре сгорели 9 человек (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Сухом Логу в пожаре сгорели 9 человек (ФОТО)

10 мая 2016, 10:35ПроисшествияТимофей Данилов
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