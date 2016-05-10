В Сухом Логу в пожаре сгорели 9 человек (ФОТО)
10 мая 2016, 10:35ПроисшествияТимофей Данилов
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Погибли две семьи – 4 взрослых и пятеро маленьких детей от 3 до 8 лет.
В ночь на 9 мая в Сухом Логу полыхал частный дом. При разборе завала пожарные обнаружили 9 обгоревших трупов.
Выяснилось, что сгоревшем доме проживали родители с двумя детьми. Накануне праздника к ним приехала погостить многодетная семья из Богдановича. Спастись удалось только главе семейства – отец троих детей смог выскочить через окно полыхающего помещения. С ожогами по всему телу пострадавшего госпитализировали в Сухоложскую больницу.
Предполагается, что пожар начался во время топки бани из-за неисправной печи. Сыщики возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
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На прошлой неделе в Кушве в огне тоже погибла семья: пожилая женщина и её сын.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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