Война в ЖКХ? В Екатеринбурге неизвестные сожгли офис управляющей компании

В ночь с 8 на 9 мая неизвестные злоумышленники подожгли здание УК «Лига ЖКХ». Тогда в помещении находился охранник. Около трех часов ночи он услышал громкий хлопок в одной из комнат, за которым последовало пламя, передает 66.ru.

Как сообщает директор управкомпании, охранник оперативно сообщил о происшествии спасателям, поэтому удалось избежать большого пожара и, возможно, жертв, ведь в доме проживает 50 человек.

Руководитель пострадавшей УК подозревают, что в поджоге виноваты сотрудники конкурирующей управкомпании, которые вредят им уже несколько месяцев. По словам главы «Лиги ЖКХ», в марте несколько подъездов, которые находятся в управлении данной компании, вандалы исписали неприличными рисунками и матерными словами. А в апреле у одного из коммунальщика сгорел автомобиль.

Стоит отметить, что между двумя управляющими компании идет спор. Застройщик, при сдаче дома по улице Заводская, назначил одну УК. Однако жильцы дома взбунтовались и сейчас требуют, чтобы их обслуживала «Лига ЖКХ».