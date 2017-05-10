3 частных дома и баня горели в выходные под Нижним Тагилом

Первый пожар произошел вечером 6 мая. В 19:18 в коллективном саду НТМК №16 сгорел садовый дом с дворовыми постройками. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. По мнению пожарных дознавателей, жильё загорелось из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ещё одно происшествие случилось в тот же вечер в поселке Монзино. В 21:03 в коллективном саду «Рыбак» сгорела кровля и пострадало имущество в садовом доме на площади 56 кв. метров. В этом случае возможной причиной загорания называют короткое замыкание электропроводки.

7 и 8 мая прошли без происшествий, пожарные выезжали лишь для тушения загораний прошлогодней травы и мусора, самое большое из которых произошло за коллективным садом «Старатель-2». Там огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.

Следующие два пожара вспыхнули 9 мая. В 4:30 в селе Покровское, в коллективном саду №12 «Дружба», сгорел садовый дом. Причина пожара ещё устанавливается.

Когда в Нижнем Тагиле начался Парад Победы, на улице Дачная загорелась частная баня. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили пламя, однако крыша, перекрытия и обшивка внутри бани успели пострадать от огня. Причиненный ущерб и причина пожара устанавливаются.

В завершение праздничного дня, в 23:13, в пригороде, за территорией Новой Башкарки на площади 1 гектар произошло большое загорание травы. Причиной стал устроенный кем-то праздничный фейерверк. По всем пожарам в настоящее время работают дознаватели.