До 10 лет тюрьмы за незаконное хранение наркотиков грозит двум молодым мужчинам из Тавды

Задержание молодых людей произошло 19 февраля. При досмотре машины задержанных на переднем сиденье было обнаружено вещество похожее на наркотик. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик весом 1 грамм.

Мужчины оказались ранее судимы. Они пояснили, что наркотики приобретали через интернет для личного пользования, пишет «Комсомольская Правда». Им грозит до 10 лет тюрьмы.