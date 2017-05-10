До 10 лет тюрьмы за незаконное хранение наркотиков грозит двум молодым мужчинам из Тавды
10 мая 2017, 12:10Происшествия
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В Тавде перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняющихся в незаконном хранении наркотиков.
Задержание молодых людей произошло 19 февраля. При досмотре машины задержанных на переднем сиденье было обнаружено вещество похожее на наркотик. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик весом 1 грамм.
Мужчины оказались ранее судимы. Они пояснили, что наркотики приобретали через интернет для личного пользования, пишет «Комсомольская Правда». Им грозит до 10 лет тюрьмы.
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