Главарей преступной хакерской группы задержали на Урале: они украли у российских банков более миллиарда рублей
10 мая 2017, 13:55Происшествия
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24 члена преступного сообщества из Свердловской области предстанут перед судом. Они похитили со счетов банков и компаний более 1,2 млрд рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Создатели компьютерного вируса Lurk, которых не могли поймать в течение пяти лет, наконец, предстанут перед судом. Расследование о краже денег - более 1,2 млрд рублей - со счетов банков и организаций завершено. Вина хакеров доказана.
Материалы расследования будут переданы в суд, когда фигуранты и их адвокаты ознакомятся с 600 томами уголовного дела, сообщает «Коммерсантъ».
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