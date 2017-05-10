Гонки от ГИБДД устроил мотоциклист во время салюта в Каменске-Уральском (ВИДЕО)
10 мая 2017, 10:20Происшествия
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В Каменске-Уральском на камеры городского видеонаблюдения попала гонка мотоциклиста от сотрудников ГИБДД.
Как пишет портал KU66.RU, погоня происходила в центре города во время праздничного салюта в честь Дня Победы. На видео видно, как мотоциклист на скорости проезжает через толпу людей, трагедии чудом удалось избежать – никто не пострадал.
Задержать нарушителя не удалось. Он объявлен в розыск.
Видео: KU66.RU
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