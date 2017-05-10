Молодой екатеринбуржец на роликах столкнулся с автобусом: подросток не пострадал (ФОТО, ВИДЕО)
10 мая 2017, 15:10Происшествия
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В Екатеринбурге водитель автобуса, нарушив правила дорожного движения, сбил на перекрестке пешехода, ехавшего на роликах.
Сюжеты: Екатеринбург
Подросток из Екатеринбурга попал под колеса движущегося автобуса. ДТП запечатлела камера видеорегистратора.
На видеозаписи видно, что молодой человек дождался, когда на светофоре загорится зеленый свет, а потом поехал. Водитель автобуса, в свою очередь, пытался пересечь перекресток на запрещающий сигнал светофора.
От удара молодой человек отлетел на несколько метров, но после этого сам встал и пошел дальше. Пострадавших в этом ДТП нет, пояснили в ГИБДД Екатеринбурга.
Видео: Е1.RU
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