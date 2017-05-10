Молодой екатеринбуржец на роликах столкнулся с автобусом: подросток не пострадал (ФОТО, ВИДЕО)

На видеозаписи видно, что молодой человек дождался, когда на светофоре загорится зеленый свет, а потом поехал. Водитель автобуса, в свою очередь, пытался пересечь перекресток на запрещающий сигнал светофора.

От удара молодой человек отлетел на несколько метров, но после этого сам встал и пошел дальше. Пострадавших в этом ДТП нет, пояснили в ГИБДД Екатеринбурга.