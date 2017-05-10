Пропавший житель Нижнего Тагила найден мертвым в лесу
В Нижнем Тагиле завершились поиски Александра Перминова, пропавшего осенью прошлого года. 6 мая тело тагильчанина обнаружил в лесу житель посёлка Волчевка.
В полутора километрах от поселка Волчёвка в лесном массиве были обнаружены скелетированные останки мужчины. Родственники их опознали. Причина смерти ещё не установлена. Этим занимается следственный отдел. Будет проведено вскрытие. О нахождении тела сообщил один из местных жителей. Он обнаружил их, когда по лесной троте шел из Евстюнихи в Волчевку сообщили в полиции Нижнего Тагила.
Сыщики не обнаружили на теле заметных признаков насильственной смерти. По факту смерти тагильчанина организована проверка, сообщил руководитель следственного отдела Пригородного района Нижнего Тагила.
Напомним, Александр Перминов пропал в ноябре 2016 года. Тогда поиски не увенчались успехом. Этой весной, когда растаял снег, полиция продолжила розыскные мероприятия. Поиски проводились в районе, где тагильчанина видели в последний раз.
Похожий случай произошел недавно в Среднеуральске. Там в канаве был обнаружен скелет человека в сандалиях.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru