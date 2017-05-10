Пропавший житель Нижнего Тагила найден мертвым в лесу

В полутора километрах от поселка Волчёвка в лесном массиве были обнаружены скелетированные останки мужчины. Родственники их опознали. Причина смерти ещё не установлена. Этим занимается следственный отдел. Будет проведено вскрытие. О нахождении тела сообщил один из местных жителей. Он обнаружил их, когда по лесной троте шел из Евстюнихи в Волчевку сообщили в полиции Нижнего Тагила.