Ребенок получил травму на детской площадке в Каменске-Уральском: прокуратура проводит проверку
10 мая 2017, 10:10Происшествия
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В Каменске-Уральском прокуратура начала проверку по факту травмирования на детской площадке малолетнего ребенка.
Установлено: 3 мая ребенок получил рваную рану фаланги пальца, когда играл на детской площадке. Малышу наложены швы. Со слов очевидцев, на детской площадке из игровых конструкций торчат гвозди.
Представители надзорного ведомства побывали на месте инцидента. В рамках проверки будут установлены виновные в происшествии, сообщает прокуратура Свердловской области.
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