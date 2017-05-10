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Ребенок получил травму на детской площадке в Каменске-Уральском: прокуратура проводит проверку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ребенок получил травму на детской площадке в Каменске-Уральском: прокуратура проводит проверку

10 мая 2017, 10:10Происшествия
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