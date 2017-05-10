Сотрудники «ВУЗ-Банка» обманным путем заставили пенсионерку из Свердловской области подписать договор займа
10 мая 2017, 11:00Происшествия
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В Управление Роспотребнадзора Свердловской области с жалобой на действия сотрудников ООО «ВУЗ-Банк» обратилась пенсионерка. Она сообщила, что ей обманным путем вместо договора продления вклада подсунули на подпись договор займа.
РПН организовал проверку, которая установила, что в отделениях вышеуказанного банка действительно заключались договора займа от компании ООО ФК «Лайф». Сотрудники отдела кредитования скрывали от граждан истинную природу договора и давали его на подпись под видом договора на продление денежного вклада.
ООО «ВУЗ-Банк» судом признано виновным и привлечено к ответственности в виде штрафа. Также в суд подан иск о возмещении пенсионерке морального вреда, сообщает Управление Роспотребнадзора Свердловской области.
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