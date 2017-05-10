Сотрудники «ВУЗ-Банка» обманным путем заставили пенсионерку из Свердловской области подписать договор займа

РПН организовал проверку, которая установила, что в отделениях вышеуказанного банка действительно заключались договора займа от компании ООО ФК «Лайф». Сотрудники отдела кредитования скрывали от граждан истинную природу договора и давали его на подпись под видом договора на продление денежного вклада.