Стая бродячих собак прокусила ногу девушке, шедшей на парад победы в Нижнем Тагиле (ФОТО)

О происшествии журналистам TagilCity.ru рассказала мама пострадавшей.

В районе магазина «Купеческий» 9 мая в 8 утра на мою дочь напала стая бродячих собак, когда она шла на парад победы. Одна из собак прокусила ей ногу. Никто не помог дочери отогнать стаю собак. Прохожие, среди которых были и мужчины, просто оглядывались и шли дальше рассказала журналистам TagilCity.ru тагильчанка Ирина.

После нападения девушка сразу обратилась в за помощью.

В травмпункте дочери оказали помощь и сказали, что это уже не первое обращение с укусами именно из этого района. Дочери поставили диагноз – укушение бедра. Ей был назначен курс уколов, последний укол поставят в августе поделилась с журналистами TagilCity.ru мама потерпевшей.

С заявлением о происшествии потерпевшая обратилась в полицию.

В отделе полиции №18 на Красной, 10 у нас приняли заявление. По словам полицейских, мы также не первые, кто попал в такую ситуацию на Красном камне отметила Ирина в разговоре с журналистами TagilCity.ru.