Три жителя Красноуфимска погибли в пожаре в День Победы (ФОТО)

Возгорание произошло в частном доме по улице Южная. На место выезжали две автоцистерны и два отделения пожарных.

Открытое пламя охватило 170 кв. м. частного жилого дома и надворных построек. Соседи сообщали, что в горящем доме, вероятно, находятся люди.

Действительно, в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела троих людей – 1960, 1976 и 1980 годов рождения.

Фото: Rupolit

Тело одного из погибших мужчин находилось в спальне на кровати. Тела двух других мужчин лежали в соседней комнате на полу. На место ЧП кроме огнеборцев выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД и наши коллеги из Следственного комитета. По одной из версий огонь вспыхнул изнутри жилища. Точная причина возгорания еще устанавливается экспертами.

К счастью, от пожара не пострадали соседние дома и люди, проживающие в них.

Участковые уполномоченные сейчас производят подомовой обход: опрашивают соседей погибших, устанавливают их образ жизни и род занятий. Уже известно, что один из погибших мужчин был ранее судим за имущественные преступления.

По итогам начавшийся проверки будет принято процессуальное решение, -- сообщил представитель ГУ МВД в регионе полковник Валерий Горелых.