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Более 7,5 тысяч человек остались без электричества в Серове
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 7,5 тысяч человек остались без электричества в Серове

10 мая, 20:15Происшествия
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