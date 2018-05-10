Более 7,5 тысяч человек остались без электричества в Серове
10 мая, 20:15Происшествия
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Город Серов в Свердловской области завален снегом после сильной бури. Более 7,5 тысяч серовчан в результате остались без электричества.
На нескольких улицах Серова и в нескольких близких к городу поселках было отключено электроснабжение. Серов покрыт снегом, а 9 мая скорость ветра достигала 20 метров в секунду.
К 10 мая электроснабжение было почти полностью восстановлено, сообщает «Ura.ru». Напомним, что 9 мая от снега пострадали и другие города Свердловской области.
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