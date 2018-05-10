Пенсионерка сломала позвоночник в маршрутном такси в Екатеринбурге
10 мая, 16:00Происшествия
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Пенсионерка 67 лет сломала позвоночник, не удержавшись на сиденье маршрутки №60 в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Пенсионерка 67 лет ехала по Екатеринбургу в маршрутном такси №60 - автобусе «Богдан». Маршрутка проезжала Черниговский переулок в районе Уралмаш, когда ее колесо попало в яму. Пожилая женщина, не удержавшись на пассажирском сиденье, упала на пол салона.
42-летний водитель автобуса «Богдан», имеющий стаж вождения 5 лет, при движении по неровности дорожного полотна допустил падение пассажира в салоне автобуса сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Результатом падения стал компрессионный перелом двенадцатого позвонка. Вместе с пенсионеркой в салоне автобуса находилось еще 17 пассажиров. Никто из них не пострадал, пишет «Комсомольская правда».
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