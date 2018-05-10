Пожар возник на шахте ЕВРАЗа «Распадская» в Кемеровской области
10 мая, 22:15Происшествия
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10 мая на шахте «Распадская» в городе Междуреченске в Кемеровской области возник пожар.
Согласно предварительно данным, пожар произошел из-за загоревшегося под комбайном угля. Возгорание началось на глубине 500 метров.
Никто из сотрудников шахты, принадлежащей компании Романа Абрамовича ЕВРАЗ, не пострадал. 195 шахтеров выходят на поверхность, передает ТАСС.
Также весной 2018 года рабочего ЕВРАЗ НТМК намотало на вал на производстве.
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