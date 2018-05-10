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Пожар возник на шахте ЕВРАЗа «Распадская» в Кемеровской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожар возник на шахте ЕВРАЗа «Распадская» в Кемеровской области

10 мая, 22:15Происшествия
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