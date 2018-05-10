Пожар возник на шахте ЕВРАЗа «Распадская» в Кемеровской области

Согласно предварительно данным, пожар произошел из-за загоревшегося под комбайном угля. Возгорание началось на глубине 500 метров.

Никто из сотрудников шахты, принадлежащей компании Романа Абрамовича ЕВРАЗ, не пострадал. 195 шахтеров выходят на поверхность, передает ТАСС .

Также весной 2018 года рабочего ЕВРАЗ НТМК намотало на вал на производстве.