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Студент ранил сокурсника и покончил с собой в Новосибирской области (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Студент ранил сокурсника и покончил с собой в Новосибирской области (ФОТО)

10 мая, 18:05Происшествия
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