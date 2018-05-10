Тагильчане самостоятельно потушили пожар на даче
10 мая, 10:05Происшествия
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8 мая в одном из коллективных садов Нижнего Тагила загорелась дача. Садоводы потушили пожар сообща до прибытия пожарных.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожарный расчет был вызван в 15.17. На помощь садоводам выехали 2 единицы техники, но к тому времени, как они прибыли на место, тагильчане сами потушили огонь. Ущерб оказался не велик, пострадал только потолок садового дома, передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, что 25 апреля пожар произошел в Верхней Салде, но тогда два дачных дома спасти не удалось.
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