Тагильчане самостоятельно потушили пожар на даче

Пожарный расчет был вызван в 15.17. На помощь садоводам выехали 2 единицы техники, но к тому времени, как они прибыли на место, тагильчане сами потушили огонь. Ущерб оказался не велик, пострадал только потолок садового дома, передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.