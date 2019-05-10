В Екатеринбурге из утонувшей машины были спасены женщина и ребенок

9 мая в Екатеринбурге прошли ливни, в результате чего улицы города были затоплены водой. На улице Чайковского женщина с ребенком выбралась на крышу машины, оказавшейся затопленной.

По словам очевидца, сотрудники ГИБДД смогли подобраться к машине и помочь екатеринбурженке выбраться. Один из правоохранителей взял на руки ребенка, второй – посадил женщину на плечи.