В Екатеринбурге из утонувшей машины были спасены женщина и ребенок
Сегодня, 09:51ПроисшествияФото: Е1
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Сотрудники Госавтоинспекции помогли женщине с ребенком выбраться из утонувшего автомобиля, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
9 мая в Екатеринбурге прошли ливни, в результате чего улицы города были затоплены водой. На улице Чайковского женщина с ребенком выбралась на крышу машины, оказавшейся затопленной.
По словам очевидца, сотрудники ГИБДД смогли подобраться к машине и помочь екатеринбурженке выбраться. Один из правоохранителей взял на руки ребенка, второй – посадил женщину на плечи.
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