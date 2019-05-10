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В Екатеринбурге из утонувшей машины были спасены женщина и ребенок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Екатеринбурге из утонувшей машины были спасены женщина и ребенок

Сегодня, 09:51ПроисшествияФото: Е1
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