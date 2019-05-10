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В Екатеринбурге мотоциклист получил перелом ног из-за ДТП с Chevrolet
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Екатеринбурге мотоциклист получил перелом ног из-за ДТП с Chevrolet

Сегодня, 11:10ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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