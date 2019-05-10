В Екатеринбурге мотоциклист получил перелом ног из-за ДТП с Chevrolet
Сегодня, 11:10ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Водитель Chevrolet сбил мотоциклиста на улице Демьяна Бедного в Екатеринбурге. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
У мотоциклиста сломаны обе ноги, также мужчина получил сотрясение головного мозга. Очевидцы сообщили, что автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл.
Мотоциклист был госпитализирован в одну из городских больниц. В ГИБДД сообщили, что водитель Chevrolet при обгоне подрезал мотоцикл.
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