В Москве после ДТП с мотоциклом скончался журналист Сергей Доренко
Сегодня, 09:09ПроисшествияФото: страница в instagram Сергея Доренко
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9 мая в Москве скончался 59-летний российский журналист Сергей Доренко, пишет РИА Новости.
Сергей Доренко попал в ДТП на мотоцикле в центре Москвы. По предварительной версии, журналист почувствовал себя нехорошо во время езды на транспортном средстве, что и стало причиной ДТП. Предварительной причиной смерти медики называют острую сердечную недостаточность.
Доренко работал на телевидении с 1985 года. Он был телеведущим программы «Время» и других телепроектов на ОРТ и «России». В 2008 году стал главным редактором «Русской службы новостей». С 2014 года работал редактором радио «Эхо Москвы».
Дата похорон журналиста будет объявлена 10 мая.
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