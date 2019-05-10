В Москве после ДТП с мотоциклом скончался журналист Сергей Доренко

Сергей Доренко попал в ДТП на мотоцикле в центре Москвы. По предварительной версии, журналист почувствовал себя нехорошо во время езды на транспортном средстве, что и стало причиной ДТП. Предварительной причиной смерти медики называют острую сердечную недостаточность.

Доренко работал на телевидении с 1985 года. Он был телеведущим программы «Время» и других телепроектов на ОРТ и «России». В 2008 году стал главным редактором «Русской службы новостей». С 2014 года работал редактором радио «Эхо Москвы».