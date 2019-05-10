В свердловской больнице из-за пожара эвакуировали пациентов и персонал

Всего из трехэтажного здания медицинского учреждения были эвакуированы 14 человек, среди них –девять пациентов, из которых трое – лежачие, и еще пять сотрудников больницы. Огонь был потушен сотрудниками МЧС в течение 15 минут. Очаг возгорания находился на цокольном этаже в бойлерной. По предварительной версии специалистов, причиной возгорания могло послужить замыкание в электропроводке.

При пожаре никто не пострадал. После того, как помещения больницы были проветрены, пациенты вернулись в палаты.