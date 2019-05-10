В свердловской больнице из-за пожара эвакуировали пациентов и персонал
Из-за пожара в больнице Дегтярска под Екатеринбургом были эвакуированы пациенты и персонал медучреждения, сообщает портал Е1.
Всего из трехэтажного здания медицинского учреждения были эвакуированы 14 человек, среди них –девять пациентов, из которых трое – лежачие, и еще пять сотрудников больницы. Огонь был потушен сотрудниками МЧС в течение 15 минут. Очаг возгорания находился на цокольном этаже в бойлерной. По предварительной версии специалистов, причиной возгорания могло послужить замыкание в электропроводке.
При пожаре никто не пострадал. После того, как помещения больницы были проветрены, пациенты вернулись в палаты.
9 мая в Нижнем Тагиле сгорел двухэтажный нежилой дом. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли две кареты скорой помощи. Официальной информации о пострадавших не поступало. В этот же день в Нижнем Тагиле в доме на улице Фрунзе, 58 горела квартира, из который были эвакуированы четверо детей.