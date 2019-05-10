Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В свердловской больнице из-за пожара эвакуировали пациентов и персонал
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
33642765338 a7fd8fa21f z

В свердловской больнице из-за пожара эвакуировали пациентов и персонал

Сегодня, 21:11ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина