Тагильчане нашли на берегу пруда обгоревший труп собаки
Сегодня, 18:58ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня, 10 мая, в районе Муринских прудов в Нижнем Тагиле был найден обгоревший труп собаки. Об этом TagilCity.ru рассказали местные жители.
Сюжеты: Нижний Тагил
На фото видно, что животное крупных размеров, труп закидан ветками. Кроме того, на собаке надет ошейник, возможно, она домашняя. Была ли собака мертва в момент поджога — неизвестно.
В полиции Нижнего Тагила рассказали, что в случае подобных находок — нужно обращаться в правоохранительные органы.
Район Муринских прудов относится к отделу полиции номер двадцать, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
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Найденная собака
Фото: TagilCity.ru
Напомним, в октябре прошлого года в районе Рудника в Нижнем Тагиле была обнаружена свалка с трупами скота. После публикаций в СМИ она была ликвидирована, а территория продезинфицирована.
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