Тагильчане нашли на берегу пруда обгоревший труп собаки

На фото видно, что животное крупных размеров, труп закидан ветками. Кроме того, на собаке надет ошейник, возможно, она домашняя. Была ли собака мертва в момент поджога — неизвестно.

В полиции Нижнего Тагила рассказали, что в случае подобных находок — нужно обращаться в правоохранительные органы.

Район Муринских прудов относится к отделу полиции номер двадцать, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Найденная собака Фото: TagilCity.ru