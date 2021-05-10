82-летнего пенсионера избили прямо в больнице в Екатеринбурге

Инцидент произошел в Центральной городской клинической больнице № 23 на улице Старых Большевиков в ночь на 9 мая. На пенсионера напали соседи по палате, которые отмечали праздник и употребляли спиртное. Нападение произошло, когда дедушка вышел из палаты из-за того, что не мог уснуть, сообщает Е1 со ссылкой на родственников пожилого екатеринбуржца.