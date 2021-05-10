82-летнего пенсионера избили прямо в больнице в Екатеринбурге

Инцидент произошел в Центральной городской клинической больнице № 23 на улице Старых Большевиков в ночь на 9 мая. На пенсионера напали соседи по палате, которые отмечали праздник и употребляли спиртное. Нападение произошло, когда дедушка вышел из палаты из-за того, что не мог уснуть, сообщает Е1 со ссылкой на родственников пожилого екатеринбуржца.
Примерно в районе полуночи отец устал из-за компании и ушел в коридор спать на кушетку. Один из этих ребят вышел за ним и начал его избивать: сначала по лицу, потом, когда он упал, начал избивать ногами, рассказал изданию сын потерпевшего.
На помощь пациенту поспешил персонал больницы, который и вызвал полицию.
В результате избиения пенсионер получил ссадины на лице, травмы ноги и брюшной полости.
В данный момент по заявлению гражданина в отделе полиции № 14 проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
Напомним, трое неизвестных молодых людей нападают и избивают прохожих в центре Екатеринбурга. Последний пострадавший от рук злоумышленников после избиения оказался в больнице.