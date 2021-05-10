Более 40 животных погибли при пожаре в приюте в Билимбае

В ночь с 9 на 10 мая в районе часа ночи в приюте для животных у Галины и Сергея Волковых в Билимбае случился пожар. Супружеская пара уже 10 лет спасает бездомных и травмированных животных в приюте «Хвостатое счастье».
Пожар произошел в помещении каркасного типа, которое было разделено на четыре помещения: котельная, две комнаты для животных и одна для хозяев, рассказала редакции TagilCity.ru Галина Волкова.
В итоге, вместе с нами в комнате тоже стали жить собаки. Их я начала эвакуировать на улицу в первую очередь, чтобы они не надышались угарным газом. Понятно, что для животных эта ситуация стрессовая. Собаки меня кусали, сопротивлялись и пытались спрятаться обратно в помещение, пояснила Галина.
По ее словам, три года назад в приюте уже случался пожар. На этот раз она смогла эвакуировать 30 собак, сейчас они находятся в двух вагончиках на территории участка. Однако в это время две остальные комнаты заполнились угарным газом, и находящиеся там животные погибли.
Задохнулись 30 собак, пять кошек и девять коз, которые жили в сарае рядом, рассказала женщина.
Галина отметила, что вольеры на улице не пострадали, так как муж успел отрубить горящий лист фанеры и затушить его в пруду для гусей.
Я уверена, что это поджог. Мы обнаружили несколько бутылок, которые явно кидали с территории соседа. На них сделан фитиль, внутри находятся бензин и металлические болты. По каким-то причинам загорелась только одна, которую кинули на крышу каркасника, пояснила пострадавшая.
Также Галина рассказала, что на тушение пожара ночью приезжали сотрудники МЧС, а утром муж подал заявление в полицию по обнаруженным бутылкам.
Те, кто это сделал, отлично знали, что мы жили в одном доме вместе с животными. Я этот поджог расцениваю как покушение на убийство, отметила хозяйка.
Галина пояснила, что прежде всего они сейчас нуждаются в материальной помощи, так как надо утилизировать тела погибших животных.
У нас полный прицеп тел лежит, их надо утилизировать по закону. В местной ветеринарной клинике берут 175 рублей за килограмм, а общая масса погибших — более 500 килограмм, то есть нужно около 100 тысяч рублей. А таких денег у нас нет,рассказала Галина.
Кроме того, теперь Волковым нужно восстанавливать электричество, покупать насос для скважины и заниматься разбором сгоревшего помещения, так как использовать его дальше невозможно. Галина отметила, что они примут любую помощь от неравнодушных.
Все, кто может и хочет помочь погорельцам, могут обратиться в редакцию TagilCity.ru.