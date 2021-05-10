Более 40 животных погибли при пожаре в приюте в Билимбае

По ее словам, три года назад в приюте уже случался пожар. На этот раз она смогла эвакуировать 30 собак, сейчас они находятся в двух вагончиках на территории участка. Однако в это время две остальные комнаты заполнились угарным газом, и находящиеся там животные погибли.