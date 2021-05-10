Боролись несколько суток: потушен лесной пожар под Камышловым

По данным на 10 мая, специалисты парашютно-десантной пожарной службы, наземные службы Уральской авиабазы, МЧС, а также привлеченные силы продолжают тушение семи локализованных лесных пожаров в Свердловской области. Всего привлечено около 500 человек, пишет «Тагильский рабочий» со ссылкой на региональную диспетчерскую службу Уральской базы авиационной охраны лесов.
За 9 мая в регионе было обнаружено 16 возгораний леса, 15 из них удалось оперативно ликвидировать. Семь локализованных пожаров — переходящие, с ними не справились за одни сутки и будут продолжать бороться дальше.
Напомним, утром 10 мая смог окутал Нижний Тагил во время метеорологического предупреждения по пожарам. На едкий запах пожаловались жители Вагонки и Тагилстроя. При этом, УГМС не объявили об атмосферном загрязнении.