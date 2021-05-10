Два человека госпитализированы из-за ДТП с Lexus на Алтайской в Нижнем Тагиле

Два человека госпитализированы из-за ДТП с Lexus на Алтайской в Нижнем Тагиле
Два человека госпитализированы из-за ДТП с Lexus на Алтайской в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:58ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Водитель и пассажирка автомобиля Lexus были госпитализированы после ДТП на улице Алтайская в Нижнем Тагиле.

Два легковых автомобиля Lexus IS и Kia Rio столкнулись 8 мая около 23.00 на улице Алтайская в Нижнем Тагиле. На место ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение: четыре человека личного состава и одна единица техники, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

На улице Алтайская, 30 женщина-водитель Kia Rio 1997 года рождения не предоставила преимущества движению автомобилю Lexus, за рулем которого находился мужчина 1994 года рождения, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

В результате столкновения водитель Lexus получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом носа. Кроме того, перелом ребер справа получила находящаяся рядом пассажирка 1995 года рождения,отметили в ведосмстве.

Оба пострадавших были госпитализированы.

Напомним, водитель Mitsubishi уснул за рулем и получил сотрясение мозга после столкновения с ГАЗелью на 10 километре дороги Нижний Тагил-Висимо-Утка. Пострадавшего с помощью специнструмента достали из автомобиля прибывшие сотрудники МЧС.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
дтпиномаркаалтайскаяНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы