Два человека госпитализированы из-за ДТП с Lexus на Алтайской в Нижнем Тагиле

Два легковых автомобиля Lexus IS и Kia Rio столкнулись 8 мая около 23.00 на улице Алтайская в Нижнем Тагиле. На место ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение: четыре человека личного состава и одна единица техники, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
На улице Алтайская, 30 женщина-водитель Kia Rio 1997 года рождения не предоставила преимущества движению автомобилю Lexus, за рулем которого находился мужчина 1994 года рождения, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
В результате столкновения водитель Lexus получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом носа. Кроме того, перелом ребер справа получила находящаяся рядом пассажирка 1995 года рождения,отметили в ведосмстве.
Оба пострадавших были госпитализированы.
Напомним, водитель Mitsubishi уснул за рулем и получил сотрясение мозга после столкновения с ГАЗелью на 10 километре дороги Нижний Тагил-Висимо-Утка. Пострадавшего с помощью специнструмента достали из автомобиля прибывшие сотрудники МЧС.