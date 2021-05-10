Два человека госпитализированы из-за ДТП с Lexus на Алтайской в Нижнем Тагиле

Два легковых автомобиля Lexus IS и Kia Rio столкнулись 8 мая около 23.00 на улице Алтайская в Нижнем Тагиле. На место ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение: четыре человека личного состава и одна единица техники, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.