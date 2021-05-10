Пропавший в лесу три дня назад глава Минздрава Омской области найден живым

Мураховский пропал 7 мая, он уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы. Примерно сутки знакомые министра искали его самостоятельно, но затем обратились в правоохранительные органы. 9 мая в 6,5 километрах от базы был обнаружен квадроцикл, но Мураховского рядом не было.