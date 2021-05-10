Пропавший в лесу три дня назад глава Минздрава Омской области найден живым

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе правительства региона. Поисковая операция велась в Большеуковском районе региона, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Омской области. Была задействована беспилотная авиация и два дополнительных сотрудника.
Мураховский пропал 7 мая, он уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы. Примерно сутки знакомые министра искали его самостоятельно, но затем обратились в правоохранительные органы. 9 мая в 6,5 километрах от базы был обнаружен квадроцикл, но Мураховского рядом не было.
Около 100 человек участвовали в поисках, группу планировали увеличить за счет волонтеров. Розыск осложнялся тем, что местность труднопроходимая и болотистая. Местные жители отмечают, что там водятся медведи.
Напомним, 7 мая в Екатеринбурге было обнаружено тело пропавшего 71-летнего рыбака. Мужчину искали с 17 апреля, он уехал на Исетское озеро на электричке. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти.