Пьяный водитель устроил аварию на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле

Пьяный водитель устроил аварию на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле
Пьяный водитель устроил аварию на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:57ПроисшествияФото: ГИБДД Нижнего Тагила
Пьяный водитель на Renault устроил аварию на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. Он въехал в «Ладу», остановившуюся на светофоре.

Водитель автомобиля Renault допустил наезд на стоящую на перекрестке «Лада Гранта», которая остановилась на красный сигнал светофора у дома № 13 на улице Фрунзе. ДТП, в котором никто не пострадал, случилось около 23.00 в воскресенье, 9 мая.

В результате ДТП оба транспортных средства получили технические повреждения. На место ДТП выезжала бригада скорой медицинской помощи, которые осмотрели всех участников аварии. Травм никто из них не получил. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля Renault находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт подтвердило и медицинское освидетельствование, рассказали TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.

Там отметили, что водитель за езду в пьяном виде привлечен к ответственности.

Напомним, 18 апреля в Нижнем Тагиле пьяный мужчина на иномарке попытался скрыться от одного экипажа ГИБДД, но врезался в другой и попался.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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