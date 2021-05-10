Свердловчане задыхаются от гари и смога: в регионе бушуют 6 лесных пожаров

Ночью 9 мая и утром 10 мая жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила пожаловались на едкий смог в разных районах города. При этом в регионе действует метеорологическое предупреждение: по данным УГМС 10 мая местами на юге Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность четвертого и пятого класса горимости по региональной шкале (самый высоки уровень — пятый).
По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области бушуют шесть лесных пожаров на площади более чем 2,6 тысячи гектаров. По данным МЧС в регионе накануне зафиксировано 10 лесных пожаров: три рядом с Камышловым, по два— в Тавдинском и Талицком городских округах, а также в Артёмовском и Асбестовском городских округах.
Однако в МЧС отмечают, что пожары не могли стать причиной смога, на данный момент ее выясняют вместе с синоптиками. 10 мая самый высокий класс пожарной опасности присвоили пяти городским округам в Свердловской области, большой риск лесных пожаров сохраняется в Нижнем Тагиле и Алапаевске.
На Вагонке нечем дышать. Запах смога сразу пробирается в квартиру, если открыть окна, рассказала редакции TagilCity.ru жительница Дзержинского района.
Также, по словам тагильчанки, которая живет на Тагилстрое, на улице явно ощущается запах костра.
Дома не пахнет, а на улице очень дымно, отметила местная жительница.
В Авиалесоохране пояснили, что сложная обстановка для населенных пунктов с пожарами сохраняется уже больше двух недель, так как установилась ветренная и сухая погода, пишет Е1.
Для измерения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе планируется задействовать специалистов Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Свердловской области, сообщают в МЧС.
Однако в Уральском гидрометцентре до сих пор не объявили об атмосферном загрязнении.
Напомним, в Свердловской области объявлен особый противопожарный режим. Из-за сухой погоды в регионе возникает много пожаров, в том числе лесных. Жителям запрещено открытое разведение огня.