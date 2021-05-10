Свердловчане задыхаются от гари и смога: в регионе бушуют 6 лесных пожаров

По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области бушуют шесть лесных пожаров на площади более чем 2,6 тысячи гектаров. По данным МЧС в регионе накануне зафиксировано 10 лесных пожаров: три рядом с Камышловым, по два— в Тавдинском и Талицком городских округах, а также в Артёмовском и Асбестовском городских округах.