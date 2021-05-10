Труп на переднем сидении: на трассе под Екатеринбургом «Лада» столкнулась с фургоном

По предварительным данным три человека погибли в ДТП на ЕКАД под Екатеринбургом. В результате столкновения с фургоном у отечественной легковушки оторвало крышу.

Смертельная авария с участием «Лады» и фургона произошла 10 мая на ЕКАДе недалеко от поворота на озеро Чусовое. Легковушку от удара разворотило настолько, что она осталась без крыши. В Lada — труп на пассажирском. Впереди еще стоял фургон с разбитой мордой, рассказал очевидец Е1. По предварительной информации, в этой аварии погибли три человека. На месте работают все спецслужбы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия. Напомним, в конце апреля на автодороге Полевской — Екатеринбург водитель легковушки съехал в кювет, в результате аварии он погиб на месте. Водитель иномарки погиб в ДТП на екатеринбургской трассе

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