Труп на переднем сидении: на трассе под Екатеринбургом «Лада» столкнулась с фургоном

Труп на переднем сидении: на трассе под Екатеринбургом «Лада» столкнулась с фургоном
Труп на переднем сидении: на трассе под Екатеринбургом «Лада» столкнулась с фургоном
Сегодня, 20:25ПроисшествияФото: скриншот видео Е1.RU
По предварительным данным три человека погибли в ДТП на ЕКАД под Екатеринбургом. В результате столкновения с фургоном у отечественной легковушки оторвало крышу.

Смертельная авария с участием «Лады» и фургона произошла 10 мая на ЕКАДе недалеко от поворота на озеро Чусовое. Легковушку от удара разворотило настолько, что она осталась без крыши.

В Lada — труп на пассажирском. Впереди еще стоял фургон с разбитой мордой, рассказал очевидец Е1.

По предварительной информации, в этой аварии погибли три человека.

На месте работают все спецслужбы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в конце апреля на автодороге Полевской — Екатеринбург водитель легковушки съехал в кювет, в результате аварии он погиб на месте.

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