Труп на переднем сидении: на трассе под Екатеринбургом «Лада» столкнулась с фургоном

Смертельная авария с участием «Лады» и фургона произошла 10 мая на ЕКАДе недалеко от поворота на озеро Чусовое. Легковушку от удара разворотило настолько, что она осталась без крыши.
В Lada — труп на пассажирском. Впереди еще стоял фургон с разбитой мордой, рассказал очевидец Е1.
По предварительной информации, в этой аварии погибли три человека.
На месте работают все спецслужбы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, в конце апреля на автодороге Полевской — Екатеринбург водитель легковушки съехал в кювет, в результате аварии он погиб на месте.