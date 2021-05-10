Уснул за рулем: под Нижним Тагилом водитель иномарки въехал в ГАЗель

Сообщение о ДТП поступило в МЧС 8 мая около 4.00 На 10 километре дороги Нижний Тагил-Висимо-Утка автомобиль Mitsubishi Pajero столкнулся с грузопассажирской ГАЗелью. На место аварии выезжали четыре человека личного состава МЧС и одна единица техники. Спасатели с помощью специального инструмента провели деблокировку пострадавшего из поврежденного легкового автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.