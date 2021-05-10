Уснул за рулем: под Нижним Тагилом водитель иномарки въехал в ГАЗель

Уснул за рулем: под Нижним Тагилом водитель иномарки въехал в ГАЗель
Уснул за рулем: под Нижним Тагилом водитель иномарки въехал в ГАЗель
Сегодня, 11:37ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Водитель Mitsubishi уснул за рулем и получил сотрясение мозга после столкновения с ГАЗелью под Нижним Тагилом.

Сообщение о ДТП поступило в МЧС 8 мая около 4.00 На 10 километре дороги Нижний Тагил-Висимо-Утка автомобиль Mitsubishi Pajero столкнулся с грузопассажирской ГАЗелью. На место аварии выезжали четыре человека личного состава МЧС и одна единица техники. Спасатели с помощью специального инструмента провели деблокировку пострадавшего из поврежденного легкового автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с ГАЗелью, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

По словам водителя легкового автомобиля, он уснул за рулем. Предварительно, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ведется административное расследование, отметили в ведомстве.

Напомним, два отечественных легковых автомобиля столкнулись на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле вечером 8 мая. «Лада» и «ВАЗ» получили механические повреждения, пострадавших нет.

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ПригородЭксклюзивНижний Тагил
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