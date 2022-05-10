Нижний Тагил и пригород окутал смог и запах гари

Нижний Тагил и пригород окутал смог и запах гари
Нижний Тагил и пригород окутал смог и запах гари
Сегодня, 20:03ПроисшествияФото: TagilCity.ru
На территории Свердловской области бушуют лесные пожары, на трассах движение затруднено, а Роспотребнадзор советует закрыться дома. Смог долетел и до Нижнего Тагила.

Жители всех районов города и пригорода сообщают о запахе гари, задымлении, а также сильном ветре, разносящем пыль.

Санитарные врачи рекомендуют жителям в период смога избегать долгого нахождения на улице, особенно по утрам, не открывать окна, проводить дома уборку, отказаться от линз, чаще промывать глаза и пить больше жидкости. Сами жители сообщают о ряде проблем, с которыми столкнулись из-за природных явлений.

Вышла гулять с собакой. Сначала почувствовала сильный ветер, потом в лицо полетела пыль. В воздухе пахнет гарью и видно, что есть задымление,сообщила Tagilcity.ru жительница Тагилстроя.

Также по словам местных жителей, небо будто окрасилось в зеленый цвет. А в некоторых районах в жёлто-зеленый.

Пахнет гарью, у меня отекла носоглотка, начался аллергический насморк, кашель. Днем запах дыма чувствовался у вокзала, когда ездили к поезду Победы - еще пыль добавлялась, вообще невозможно дышать,поделилась жительница Вагонки.

А по словам горожанки с Выи, солнце затянуло пеленой так сильно, что оно стало похоже на луну.

Пришли с ребенком с улицы, гуляли около часа, чуть не задохнулись. Небо затянуло дымкой, из-за этого почти не было видно солнца. Вся одежда пропахла запахом гари и покрылась пылью от сильного ветра. Пришлось закрывать все окна,рассказала тагильчанка с Выи.

Напомним, что на территории Свердловской области бушуют пожары. Например, в дыму находится Серовский тракт, а также Тюменский. Также пожар наблюдается в области поселка Косулино. Там дымом заполонило целый участок трассы.

Сюжеты:
ЭкологияКасается каждогоЭксклюзивНижний Тагил
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