Нижний Тагил и пригород окутал смог и запах гари

Жители всех районов города и пригорода сообщают о запахе гари, задымлении, а также сильном ветре, разносящем пыль.
Санитарные врачи рекомендуют жителям в период смога избегать долгого нахождения на улице, особенно по утрам, не открывать окна, проводить дома уборку, отказаться от линз, чаще промывать глаза и пить больше жидкости. Сами жители сообщают о ряде проблем, с которыми столкнулись из-за природных явлений.
Вышла гулять с собакой. Сначала почувствовала сильный ветер, потом в лицо полетела пыль. В воздухе пахнет гарью и видно, что есть задымление,сообщила Tagilcity.ru жительница Тагилстроя.
Также по словам местных жителей, небо будто окрасилось в зеленый цвет. А в некоторых районах в жёлто-зеленый.
Пахнет гарью, у меня отекла носоглотка, начался аллергический насморк, кашель. Днем запах дыма чувствовался у вокзала, когда ездили к поезду Победы - еще пыль добавлялась, вообще невозможно дышать,поделилась жительница Вагонки.
А по словам горожанки с Выи, солнце затянуло пеленой так сильно, что оно стало похоже на луну.
Пришли с ребенком с улицы, гуляли около часа, чуть не задохнулись. Небо затянуло дымкой, из-за этого почти не было видно солнца. Вся одежда пропахла запахом гари и покрылась пылью от сильного ветра. Пришлось закрывать все окна,рассказала тагильчанка с Выи.
Напомним, что на территории Свердловской области бушуют пожары. Например, в дыму находится Серовский тракт, а также Тюменский. Также пожар наблюдается в области поселка Косулино. Там дымом заполонило целый участок трассы.