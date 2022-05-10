Тагильчанка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

Женщине позвонил незнакомый мужчина. Он представила сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что она подала заявку на кредит. Услышав ответ женщины, что она никаких заявок не делала, звонивший соединил ее якобы с представителем Центробанка. «Представитель» сообщил, что для того, чтобы заявку можно было аннулировать, нужно обналичить деньги и перечислить их на «безопасные счета», рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильский».