Тагильчанка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

Тагильчанка отдала мошенникам 400 тысяч рублей
Тагильчанка отдала мошенникам 400 тысяч рублей
Сегодня, 13:13ПроисшествияФото: 1МI
38-летняя жительница Нижнего Тагила перечислила на счет мошенников 400 тысяч рублей.

Женщине позвонил незнакомый мужчина. Он представила сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что она подала заявку на кредит. Услышав ответ женщины, что она никаких заявок не делала, звонивший соединил ее якобы с представителем Центробанка. «Представитель» сообщил, что для того, чтобы заявку можно было аннулировать, нужно обналичить деньги и перечислить их на «безопасные счета», рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильский».

Далее тагильчанке поступил звонок от «сотрудника ФСБ», который, объяснив, что полученные деньги — собственность банка и ее нельзя использовать так же, как личные средства, попросил назвать несколько номеров на деньгах. Свою просьбу он объяснил тем, что эти деньги «меченые».

Женщина поступила так, как просил ее неизвестный. На следующий день «сотрудник ФСБ» снова ей позвонил и сказал, что от ее имени снова подана заявка на оформление кредита. Она сообразила, что мужчина является мошенником, и обратилась в отделение полиции.

Напомним, в апреле в Екатеринбурге две пенсионерки лишились 850 тысяч рублей. Деньги они отдали мошенникам, так как думали, что спасают своих сыновей, которые попали в ДТП.

Сюжеты:
Новости УрФО
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