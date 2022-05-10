В поселке под Екатеринбургом горят 14 построек

В Безречном горят 14 сооружений из-за воспламенения сухой растительности. На месте работает бригада спасателей, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о возгорании поступила спасателям сегодня днем, 10 мая. Пламя тушат 48 человек и 12 спецтехники. Пожару удалось распространиться благодаря ветренной погоде. Локализовать воспламенение пока не удалось.
Отмечается, что вчера в Екатеринбурге и Свердловской области также бушевали пожары. Сухая трава горела в микрорайонах Солнечный и Вторчермет, а жилые здания воспламенились в поселке Крутой.