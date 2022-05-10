В поселке под Екатеринбургом горят 14 построек

В поселке под Екатеринбургом горят 14 построек
В поселке под Екатеринбургом горят 14 построек
Сегодня, 17:26ПроисшествияФото: pixabay.com
В Безречном из-за возгорания сухой травы огонь перебросился на 14 сооружений. Обстановку осложнил сильный ветер.

В Безречном горят 14 сооружений из-за воспламенения сухой растительности. На месте работает бригада спасателей, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям сегодня днем, 10 мая. Пламя тушат 48 человек и 12 спецтехники. Пожару удалось распространиться благодаря ветренной погоде. Локализовать воспламенение пока не удалось.

Отмечается, что вчера в Екатеринбурге и Свердловской области также бушевали пожары. Сухая трава горела в микрорайонах Солнечный и Вторчермет, а жилые здания воспламенились в поселке Крутой.

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Новости УрФО
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