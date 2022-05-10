Верхний Тагил из-за повреждения оборудования остался без электричества 9 мая

День Победы в Верхнем Тагиле закончился около 17 часов. Причиной столь раннего завершения празднования стало отключение электроэнергии в муниципалитете и прилегающих территориях.

Жители Верхнего Тагила жалуются в соцсетях на массовое отключение электроэнергии в городе 9 мая. По информации издания Ура.ру, подача электричества прекратилась около 17 часов. Без света остались сам Верхний Тагил и поселок Половинный. Причиной отсутствия электричества стало происшествие на одной из ЛЭП — мачта освещения сторонней организации упала на провода. Таким образом, имущество местной ГРЭС повредилось. В настоящий момент энергетики и специалисты «Россетей Урала» пытаюсь восстановить подачу электричества в дома тагильчан. В Свердловской области 9 мая произошло несколько крупных пожаров

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