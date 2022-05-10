За просьбу уступить дорогу свердловчанка получила по лицу от самокатчика

Жительница Екатеринбурга указала управлявшему самокатом мужчине на место и получила за это кулаком. Свердловчанка вызвала полицию, но позднее отказалась писать заявление из-за бюрократии и планов на вечер.

Инцидент произошел 9 мая у магазина «Лента» на улице 22-го Партсъезда в Екатеринбурге. Свердловчанка Александра сделала замечание мужчине, припарковавшему свой дорогостоящий самокат посередине пешеходного тротуара. Женщина рассказала Е1, что узкий проход был перегорожен, поэтому пешеходом пришлось идти по проезжей части. Мужчина заявил, что его самокат стоит 40 тысяч рублей, что дает ему право парковаться в любом месте. Попросила убрать, так как не только нам, но и остальным людям не пройти, в ответ он зарядил мне кулаком по лицу, рассказала редакции пострадавшая. Александра поделилась, что у произошедшего было много свидетелей. Пострадавшая вызвала полицейских, однако отказалась писать заявление на самокатчика — девушка решила провести вечер с семьей, а не на судмедэкспертизе и в отделе полиции.

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