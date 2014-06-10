Несовершеннолетняя тагильчанка нашлась: вчерашним вечером она вернулась домой

Сегодня в МВД сообщили, что беглянка вернулась домой вчерашним вечером. Элина Балуца, начальник пресс-службы, рассказала:

Сотрудники полиции сразу же провели активную работу по установлению ее знакомых, близкого окружения, куда могла пойти. Опрашивали родителей молодого человека, с которым она дружна. Благодаря тому, что информация пошла в СМИ, молодые люди поняли, что были неправы. Девушка действительно была у него. Вчера 16-летняя девушка пришла домой.

С момента пропажи девушки прошло много времени. В пресс-службе пояснили, что, по всей видимости, сперва родители самостоятельно хотели установить местоположение Мохиры, но, когда не получилось, обратились в органы внутренних дел.

Вообще, начальник МВД Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров подчеркнул огромную роль средств массовой информации в поисках пропавших людей и поблагодарил представителей интернет- и радио-пространства за оперативность, небезразличие и активность.