Состояние стабильно тяжелое: полиция Тагила ищет родственников скутериста и очевидцев ДТП (ФОТО)

Также разыскиваются все, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП или личности мужчины. Авария произошла минувшей ночью, в 01:45 на улице Кулибина в Нижнем Тагиле.

По предварительной информации, неустановленный мужчина на вид 30 лет, управляя скутером синего цвета, допустил наезд на препятствие, после чего утратил контроль над транспортным средством, и упал, получив открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас он находится без сознания в нейрохирургическом отделении нижнетагильской ЦГБ №1, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

В связи с этим, инспекторы по разбору ДТП ГИБДД Нижнего Тагила просят откликнуться родных, близких или знакомых пострадавшего. На момент аварии был был одет в черную куртку, черные брюки, волосы короткие темные, на вид 30 лет. Просьба звонить по телефонам (343-5) 25-00-44, 97-65-60 или 02.