Тагильчане! На улице Фестивальная ДТП: пробка в обе стороны (ФОТО)

В дежурной части ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что по данному ДТП к ним информации не поступало. В отделении пропаганды ГИБДД также не сообщили подробностей произошедшего.

Судя по фотографиям, проблемы возникли на светофоре: стоит ВАЗ-2114 с открытым багажником, вокруг него – две машины сотрудников ДПС. Из-за этого образовались огромные пробки (примерно на 200 метров) в сторону города и в сторону Вагонки по улице Фестивальная.