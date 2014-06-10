Тагильчане! На улице Фестивальная ДТП: пробка в обе стороны (ФОТО)
10 июня 2014, 09:50Происшествия
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Только что в редакцию TagilCity.ru пользовательница Жанна, которая сообщила, что в настоящее время на пересечении Восточного шоссе и улицы Фестивальная образовалась огромная пробка из-за аварии.
В дежурной части ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что по данному ДТП к ним информации не поступало. В отделении пропаганды ГИБДД также не сообщили подробностей произошедшего.
Судя по фотографиям, проблемы возникли на светофоре: стоит ВАЗ-2114 с открытым багажником, вокруг него – две машины сотрудников ДПС. Из-за этого образовались огромные пробки (примерно на 200 метров) в сторону города и в сторону Вагонки по улице Фестивальная.
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