Тагильчанин-педофил попадет на скамью подсудимых

Эпизоды предусмотрены пунктом «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста) и п.п.«в»,«г» ч.2 ст.2422 УК РФ (фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и распространения порнографических материалов, совершенная лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

Следствие выяснило, что все эти преступления были совершены с декабря 2011 года по август 2012. Жертвами стали двое мальчишек 2003 и 2006 г.р., это дети знакомых подозреваемого. Для совершения деяний педофил выбирал местечко в лесу, куда отправлялся с ребенком под надуманным предлогом, или же в домашних условиях. Все происходящее фотографировал и затем выкладывал в Интернет.

Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена в результате грамотных и профессиональных действий следователей Следственного комитета и оперативников отдела «К» ГУ МВД России по Свердловской области, специализирующихся на раскрытии преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей поясняет руководитель следственного отдела по Пригородному району.

Сейчас все собранные материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.