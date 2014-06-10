В Нижнем Тагиле неизвестный скутерист не справился с управлением и попал в ЦГБ (ФОТО)

В 1:45 часов водитель-мужчина, на вид 30 лет, за рулем скутера «Nexus» ехал по улице Кулибина в сторону Фестивальной. У дома №7 по улице Чехова он не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и упал.

Мужчина с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и ушибленной раной лба был госпитализирован в ЦГБ №1. Его личность до сих пор не установлена. Мужчина был одет в черную куртку, черные штаны. У него темные короткие волосы.

По сообщению ГИБДД, причина аварии – несоответствие скорости конкретным условиям.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

В пресс-службе областного ГИБДД сообщают, что в минувшие выходные в Свердловской области случился ряд аварий с участием мототранспорта, в которых погибли два и пострадали семь человек. В ряде случаев вина за ДТП лежит на водителях автомобилей, забывающих о равенстве всех участников дорожного движения.