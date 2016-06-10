В Каменске-Уральском произошло лобовое столкновение: двое ранены (ФОТО)

58-летний водитель, находясь за рулем «девятки», лоб в лоб столкнулся с автомобилем Nissan Wingroad, которым управлял 38-летний житель Каменск-Уральского.

Оба водителя в результате ДТП получили травмы. Пострадавших доставили в местную больницу. У водителя ВАЗ-2109 специалисты взяли анализы на содержание алкоголя в крови, а водителю Nissan была оказана необходимая медицинская помощь.

Судя по фотографиям, русскому легковому авто сильно досталось. Известно, что водителя из автомобиля вытаскивали спасатели. Кстати, пассажиров в автомобилях не было.

Фото с сайта Ku66.ru