В Каменске-Уральском произошло лобовое столкновение: двое ранены (ФОТО)
10 июня 2016, 11:50Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вчерашним вечером в Каменске-Уральском в ДТП пострадали два человека. Это случилось на улице Лермонтова примерно в 23:45.
58-летний водитель, находясь за рулем «девятки», лоб в лоб столкнулся с автомобилем Nissan Wingroad, которым управлял 38-летний житель Каменск-Уральского.
Оба водителя в результате ДТП получили травмы. Пострадавших доставили в местную больницу. У водителя ВАЗ-2109 специалисты взяли анализы на содержание алкоголя в крови, а водителю Nissan была оказана необходимая медицинская помощь.
Судя по фотографиям, русскому легковому авто сильно досталось. Известно, что водителя из автомобиля вытаскивали спасатели. Кстати, пассажиров в автомобилях не было.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото с сайта Ku66.ru
Напомним, накануне под Нижним Тагилом в ДТП с участием Газели пострадала 10-летняя девочка.
© TagilCity.ru
городСвердловская областьнарушениеРоссиядорогапроисшествиеавтопомощьдтпскорая помощьаварияавтопроисшествиябольницаГИБДДКаменск-УральскийГАИлегковые автоалкоголь
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей